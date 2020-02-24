«Милан» может назначить Рангника на пост главного тренера

«Милан» продолжает рассматривать кандидатов на должность главного тренера.

Как утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере», генеральный директор «Милана» Иван Газидис продолжает поиски специалистов на пост главного тренера клуба в следующем сезоне. Бывший наставник «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, который был публично отвергнут техническим директором клуба Паоло Мальдини, является одним из приоритетных вариантов. Газидис хочет пригласить немца в клуб и предложить ему трёхлетний контракт.

«Милан» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Стефано Пиоли набрали 36 очков в 25 турах. В следующем матче итальянский клуб сыграет дома с «Дженоа». Встреча состоится 1 марта.