«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 24 февраля в 23:00

Сегодня, 24 февраля, состоится матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 27-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом, помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Ли Мэйсон.
Последняя встреча команд прошла в 18-м туре на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:0.
«Ливерпуль», набрав 76 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Сити» — на 19 очков и имея игру в запасе. «Вест Хэм» (24) находится в зоне вылета, располагаясь на 18-й строчке.
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020
- 24 февраля 2020
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