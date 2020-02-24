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«Локомотив» организует показ матча с «Зенитом» на большом экране

«Локомотив» организует показ матча с «Зенитом» на большом экране
Футбол / РПЛ 0

Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив» покажут в крупнейшем мировом фудмолле «Депо. Москва».

Болельщики смогут посмотреть встречу петербуржцев и «железнодорожников» на большом экране и с live-комментарием. Посетители смогут также выиграть подарки от организаторов мероприятия и вкусно поесть в многочисленных корнерах, предлагающих блюда всех стран мира.

«За время продолжительной зимней паузы наши болельщики соскучились по официальным играм родной команды и, к сожалению, не все из них смогут поддержать «Локомотив» на матче в Санкт-Петербурге. Очень здорово, что совместно с «Депо. Москва» появилась возможность устроить столь масштабный просмотр и собрать всех вместе. Нельзя не отметить, что у многих само название «Депо. Москва» ассоциируется с железнодорожным транспортом, железными дорогами, «Локомотивом». Надеемся, что это станет отправной точкой долгосрочного сотрудничества», — отметил директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо.

Матч 20-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 29 февраля.

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