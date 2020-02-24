Лэмпард: задача «Челси» — попытаться остановить «Баварию» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».



«Это спаренные матчи. В обоих концентрация и собранность будут иметь первостепенное значение. Мне нравится, когда мы рискуем в зоне атаки. Но в обороне мы должны быть максимально сосредоточены.



Роберт Левандовски много лет показывает стабильный уровень. Его статистика голов, все его качества за версту выдают игрока топ-класса. Я смотрел много матчей «Баварии», это бросается в глаза. Он возглавляет нападение, но угроза исходит не только от него. В плей-офф нужно прибавлять. И прибавлять во всём.



Да, конечно, «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов. Это талантливая и сплочённая команда, не зря она лидирует в Бундеслиге. Это клуб, который преодолевает трудности за счёт силы и организации. Глубоко уважаю «Баварию». Из года в год она претендует на победу в Лиге чемпионов, но наша задача заключается в том, чтобы попытаться её остановить», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария» состоится завтра, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск.