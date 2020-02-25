Актёр Джордж Клуни может приобрести «Малагу»

Американская группа инвесторов во главе с известным актёром Джорджем Клуни заинтересована в приобретении испанского клуба «Малага», сообщает AS.



На данный момент владельцем «Малаги» является шейх Абдулла Аль Тани. По информации источника, нынешний владелец запросил за клуб € 100 млн. Отмечается, что американские инвесторы не готовы платить данные средства за клуб. Переговоры между сторонами продолжаются. Сам Аль Тани приобрёл «Малагу» в 2010 году за € 36 млн. В сезоне-2012/13 «Малага» дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов.



«Малага» набрала 37 очков в 29 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Сегунды. Лидером соревнований на данный момент является «Кадис», набравший 52 очка в 29 матчах.