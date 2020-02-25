«Ливерпуль» одержал 21-ю домашнюю победу подряд в АПЛ, повторив рекорд 1972 года

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой мерсисайдцев со счётом 3:2.
Мерсисайдцы одержали 21-ю домашнюю победу подряд в АПЛ, тем самым повторив рекорд высшего дивизиона чемпионатов Англии, установленный ими же в 1972 году, когда победная серия под руководством Билла Шенкли продолжалась с января по декабрь, сообщает Opta в «Твиттере».
Видео гола Садио Мане в матче с «Вест Хэм Юнайтед» можно посмотреть на «Чемпионате».
«Ливерпуль» набрал 79 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
В следующем туре красные на выезде встретятся с «Уотфордом», занимающим предпоследнее место. Матч пройдет 29 февраля на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде (Англия). Начало встречи в 20:30 мск.
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