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Вернер: нам с Левандовски нужно быть осторожными, чтобы Холанд нас не догнал

Вернер: нам с Левандовски нужно быть осторожными, чтобы Холанд нас не догнал
Футбол / Германия 0

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер прокомментировал результативность форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Я не могу сказать, удастся ли мне обогнать Роберта Левандовски в гонке бомбардиров. Сейчас мне кажется, нам нужно быть осторожными, пока Холанд нас ещё не настиг», — приводит слова Вернера Welt.

На данный момент возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Германии Роберт Левандовски, забив 25 голов. Вернер в свою очередь, забив 21 гол, занимает второе место.

19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

В текущем сезоне Эрлинг принял участие в 29 матчах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 8 результативными передачами. За дортмундский клуб Холанд провёл 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.

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