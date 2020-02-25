Президент «Ювентуса»: в клубе довольны Сарри, а Гвардиола счастлив в «Манчестер Сити»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением о нынешнем наставнике команды Маурицио Сарри.

«В «Ювентусе» очень довольны Сарри. У нас есть стратегия с ним на три года, и в течение некоторого времени мы сможем увидеть результат его работы. Нам нужен был Сарри, и мы смогли заполучить его.



Первая половина сезона прошла отлично. В чемпионате мы идём на первом месте, вышли в плей-офф Лиги чемпионов и полуфинал Кубка Италии.

Что касается Конте, то он символ «Ювентуса», который смог выиграть для нас несколько скудетто. У нас хорошие отношения, и мы профессионалы.



Говоря о Гвардиоле, было бы неправдой сказать, что никто о нём не думает. Но на данный момент он счастлив там, где находится. А когда ты счастлив, то вряд ли куда-то уйдёшь», — приводит слова Аньелли Daily Mail со ссылкой на Radio24.