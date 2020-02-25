Чорлука заявил о желании завершить карьеру в «Локомотиве»

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился эмоциями от продления контракта с клубом.



«Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в «Локомотиве» с первого года – клуб, город, болельщики. Если всё получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве», — приводит слова Чорлуки пресс-служба «железнодорожников».



34-летний Чорлука защищает цвета «Локомотива» с 2012 года. С «железнодорожниками» он становился чемпионом России, а также три раза завоёвывал Кубок и один раз Суперкубок страны. Ранее Ведран выступал за загребское «Динамо», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» и «Байер», а с 2006 по 2018 год вызывался в сборную Хорватии.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Чорлукой