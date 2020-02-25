«Ювентус» отказывается возвращать болельщикам деньги за билеты

«Ювентус» не намерен возвращать деньги за билеты от матча 26-го тура чемпионата Италии с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Напомним, этот и ещё пять матчей Серии А пройдут при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса в некоторых провинциях и областях Италии.
По информации источника, клуб заработал € 3 млн с продажи билетов, и руководство считает, что оно не должно терять деньги из-за Федерации футбола Италии. Это соответствует действующим правилам клуба, однако антимонопольные органы намерены рассмотреть эту ситуацию. «Интер» в свою очередь уже начал процедуру возвращения денег за приобретённые болельщиками билеты.
«Ювентус» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Маурицио Сарри набрали 60 очков в 25 турах. «Интер» занимает третье место с 54 очками в активе.
- 25 февраля 2020
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