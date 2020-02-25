Стерлинг: расизм становится нормой. К проблеме не относятся достаточно серьёзно

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг поделился мыслями о проблеме расизма в современном футболе.
«Расизм становится нормой. Зачастую можно увидеть, как игрок самостоятельно уходит с поля. Грустно наблюдать за этим, и мне кажется, что к данной проблеме не относятся достаточно серьёзно. Люди говорят об обратном, но вы видите, что месяцами ничего не меняется. Думаю, если бы речь шла о чём-то другом или это были комментарии о различии полов, то к этому относились бы намного серьёзнее, чем к разговорам о цвете кожи», — приводит слова Стерлинга AS.
Стерлинг защищает цвета «Манчестер Сити» с 2017 года, а до этого на протяжении трёх лет выступал за «Ливерпуль». С «горожанами» 25-летний форвард дважды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и дважды – Суперкубок страны и Кубок лиги. В сборную Англии Рахим вызывается с 2012 года.
- 25 февраля 2020
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