Стерлинг: дочь поёт мне песни про Салаха

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал, как над ним шутит его дочь, поддерживающая «Ливерпуль».



«Как справляюсь с тем, что моя дочь болеет за «Ливерпуль» и Салаха? Ха-ха-ха! Как и я, она любит шутить и поёт мне песни и кричалки про Мо Салаха. Она знает о противостоянии между «Ливерпулем» и моей командой, поэтому постоянно поёт их песни и пытается завести, но таков её характер», — приводит слова Стерлинга AS.



Стерлинг начинал карьеру в составе «Ливерпуля» и защищал цвета клуба с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в «Манчестер Сити». С «горожанами» 25-летний форвард дважды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и дважды – Суперкубок страны и Кубок лиги. В сборную Англии Рахим вызывается с 2012 года.



Стерлинг: «МС» четырежды выигрывал АПЛ, но не пользовался таким уважением, как «Ливерпуль»