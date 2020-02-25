Рамос: думаю, у меня хорошие отношения с судьями

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слова в адрес арбитра, которые он сказал после матча 25-го тура чемпионата с «Леванте» (0:1).

«Я не думаю, что сказал что-то неуместное или неуважительное. Мы живём в демократической стране, где вы можете сказать всё, что думаете. Я не считаю, что перешёл какую-то границу, которую мог перейти.

Чувствую ли я, что меня преследуют? Я так не думаю. Философия работы судей в Европе немного отличается от испанской, там арбитры более снисходительны к каким-то эпизодам.



Я забочусь о своих отношениях с арбитрами. Если не считать тот эпизод в матче с «Леванте», думаю, у меня хорошие отношения с арбитрами. А тот эпизод был личным», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.