Рамос: думаю, у меня хорошие отношения с судьями
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слова в адрес арбитра, которые он сказал после матча 25-го тура чемпионата с «Леванте» (0:1).
«Я не думаю, что сказал что-то неуместное или неуважительное. Мы живём в демократической стране, где вы можете сказать всё, что думаете. Я не считаю, что перешёл какую-то границу, которую мог перейти.
Чувствую ли я, что меня преследуют? Я так не думаю. Философия работы судей в Европе немного отличается от испанской, там арбитры более снисходительны к каким-то эпизодам.
Я забочусь о своих отношениях с арбитрами. Если не считать тот эпизод в матче с «Леванте», думаю, у меня хорошие отношения с арбитрами. А тот эпизод был личным», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.
Рамос: меня разозлил арбитр матча с «Леванте»
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