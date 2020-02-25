Суарес назвал болельщиков «Ливерпуля» лучшими в мире
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал поделился мнением о болельщиках мерсисайдского клуба.
Суарес выступал за «Ливерпуль» в период с 2011 года по 2014 год, после чего стал игроком «Барселоны».
«Болельщики «Ливерпуля» являются одними из лучших футбольных фанатов благодаря всей той любви, которую они давали мне и показывали во время моего пребывания в «Ливерпуле». Они всегда относились ко мне исключительно хорошо. Именно поэтому они являются одними из лучших футбольных фанатов в мире. Для меня — лучшие», — цитирует Суареса Daily Mail со ссылкой на Otro.
В этом сезоне Луис Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании. Уругвайский нападающий забил 11 голов и стал автором 7 результативных передач.
Суарес надеется вернуться на поле к полуфиналу Лиги чемпионов
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