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Суарес назвал болельщиков «Ливерпуля» лучшими в мире

Суарес назвал болельщиков «Ливерпуля» лучшими в мире
Футбол / Англия 0

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал поделился мнением о болельщиках мерсисайдского клуба.

Суарес выступал за «Ливерпуль» в период с 2011 года по 2014 год, после чего стал игроком «Барселоны».

«Болельщики «Ливерпуля» являются одними из лучших футбольных фанатов благодаря всей той любви, которую они давали мне и показывали во время моего пребывания в «Ливерпуле». Они всегда относились ко мне исключительно хорошо. Именно поэтому они являются одними из лучших футбольных фанатов в мире. Для меня — лучшие», — цитирует Суареса Daily Mail со ссылкой на Otro.

В этом сезоне Луис Суарес принял участие в 17 матчах чемпионата Испании. Уругвайский нападающий забил 11 голов и стал автором 7 результативных передач.

Суарес надеется вернуться на поле к полуфиналу Лиги чемпионов
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