«Челси» — «Бавария»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов, смотреть онлайн
Сегодня, 25 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Челси» — «Бавария» на «Чемпионате»
Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ему будут ассистировать судьи на линиях Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр — Франк Шнедер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Бавария».
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