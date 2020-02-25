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«Челси» — «Бавария», Лига чемпионов: прямой эфир матча начнётся 25 февраля в 23:00

«Челси» — «Бавария», Лига чемпионов: прямой эфир матча начнётся 25 февраля в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 25 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Челси» — «Бавария» на «Чемпионате»

Обслужит матч бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Бавария».

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2019/2020

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» — «Бавария», «Наполи» — «Барселона». LIVE!
Все подробности матчей.
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