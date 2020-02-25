Дембеле не собирается уходить из «Барселоны»
Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не планирует покидать клуб, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на слова близкого друга игрока в интервью France Football.
По данным источника, футболист уверен, что он может добиться успеха в каталонском клубе. Дембеле ожидает, что следующий сезон станет для него определяющим в стане каталонцев.
В настоящий момент Дембеле восстанавливается после операции, которую ему сделали в связи с полным проксимальным разрывом сухожилия правого бедра. Сроки восстановления игрока составят около полугода.
Напомним, что из-за тяжёлых травм Дембеле, а также Луиса Суареса «Барселона» была вынуждена купить датского нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта за € 20 млн.
«Барселона» близка к подписанию 20-летнего защитника «Валенсии»
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