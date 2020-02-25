Дембеле не собирается уходить из «Барселоны»

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не планирует покидать клуб, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на слова близкого друга игрока в интервью France Football.

По данным источника, футболист уверен, что он может добиться успеха в каталонском клубе. Дембеле ожидает, что следующий сезон станет для него определяющим в стане каталонцев.

В настоящий момент Дембеле восстанавливается после операции, которую ему сделали в связи с полным проксимальным разрывом сухожилия правого бедра. Сроки восстановления игрока составят около полугода.

Напомним, что из-за тяжёлых травм Дембеле, а также Луиса Суареса «Барселона» была вынуждена купить датского нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта за € 20 млн.