«Барселона» близка к подписанию 20-летнего защитника «Валенсии»

Защитник «Валенсии» Уго Гильямон с большой вероятностью продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es.



Контракт 20-летнего футболиста с «летучими мышами» истекает летом этого года, и в настоящее время сине-гранатовые близки к подписанию игрока на правах свободного агента. Если сделка осуществится, то Уго бесплатно присоединится к каталонцам по окончании сезона.



Отмечается, что «Барселона» некоторое время следила за Гильямоном, и в клубе уверены, что он способен адаптироваться к их игровому стилю. Ожидается, что поначалу защитник будет выступать за вторую команду сине-гранатовых. Если Уго удастся проявить себя, то его переведут в основу и предложат долгосрочный контракт.



Гильямон является чемпионом Европы в составе сборной Испании U19. В минувшие выходные он дебютировал в составе «Валенсии», выйдя на замену в матче 25-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:3).

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