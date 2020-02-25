Зинченко — в заявке «Манчестер Сити» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

«Манчестер Сити» объявил заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В список. состоящий из 22 футболистов, попал украинский защитник Александр Зинченко.



Заявка «Манчестер Сити»: Эдерсон, Браво, Карсон, Уолкер, Стоунз, Зинченко, Лапорт, Менди, Канселу, Отаменди, Гарсия, Гюндоган, Родриго, Де Брёйне, Б. Силва, Д. Сильва, Фернандиньо, Марез, Фоден, Стерлинг, Жезус, Агуэро.

Встречу мадридцев с «горожанами» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. В бригаду войдут ассистенты Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. За VAR на матче будут отвечать Массимилиано Иррати и его помощник Чиро Карбоне. Четвёртый рефери — Даниэле Довери.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 17 марта в Манчестере.