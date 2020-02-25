Ригони: было приятно узнать, что в «Зените» меня ждут

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о возвращении из аренды в «Сампдории» в петербургский клуб.



«Счастлив, что это произошло. Ведь последние месяцы в «Сампдории» складывались совсем не так, как хотелось, и получились не очень радостными для меня. Поэтому когда возник вариант возвращения обратно в «Зенит», было очень приятно узнать, что меня здесь ждут. А когда приехал на сбор в Испанию, поддержали все: руководство клуба, партнёры по команде. Теперь ещё больше хочется приносить пользу клубу.



Я приехал с одним желанием — тренироваться по полной и доказать тренеру, что на меня можно рассчитывать. А здоровая конкуренция идёт на пользу всей команде», — приводит слова Ригони сайт телеканала «Матч ТВ».

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