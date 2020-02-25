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Экс-вратарь сборной Аргентины: даже Роналдиньо в лучшие годы был сильнее Месси

Экс-вратарь сборной Аргентины: даже Роналдиньо в лучшие годы был сильнее Месси
Футбол / Испания 0

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с великими футболистами прошлого.

«Месси далёк от уровня тех футболистов, которых я видел. Лучшим был Пеле, а затем Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади них. Даже Роналдиньо в лучшие годы был сильнее, чем Месси.

Я играл с Марадоной в „Боке Хуниорс“ и в сборной Аргентины. Диего лучше Месси, это даже не обсуждается. Кроме того, Марадона проявлял себя в нужные моменты в важных матчах, а Месси подобного не делал», — приводит слова Гатти Marca со ссылкой на El Chiringuito.

Сегодня, 25 февраля, «Барселона» встретится с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.

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