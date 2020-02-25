5 лучших сейвов 27-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Представлен топ-5 сейвов 27-го тура английской Премьер-лиги.
Открывает пятёрку момент с участием вратаря «Ньюкасл Юнайтед» Мартина Дубравки, отразившего удар под перекладину в исполнении игрока «Кристал Пэлас» (0:1).
Голкипер «Брайтон энд Хоув Альбион» Мэтью Райан отбил удар в упор в матче с «Шеффилд Юнайтед» (1:1).
Далее следует сейв вратаря «Астон Виллы» Пепе Рейны, который в броске отразил удар с дальней дистанции во встрече с «Саутгемптоном» (0:2).
Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель отразил удар с пенальти в исполнении Серхио Агуэро в матче с «Манчестер Сити» (0:1).
Замыкает список сейв вратаря «Норвич Сити» Тима Крула, отбившего удар со штрафного в матче с «Вулверхэмптоном» (0:3).
Видео доступно на «Чемпионате».
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