Гвардиола уверен, что «Манчестер Сити» сможет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что решение УЕФА об отстранении клуба из еврокубков будет отменено.

Ранее УЕФА отстранил «горожан» от участия в еврокубках на два года в связи с нарушением финансового фэйр-плей и махинациями, совершёнными в период с 2012 по 2016 год.

«Мы долгое время находились под подозрением. Сейчас у нас есть право подать апелляцию. Я доверяю людям в клубе, они называют мне причины происходящего, показали аргументы и доказательства.

Мы настроены оптимистично относительно нашего участия в Лиге чемпионов на следующий сезон, если будем этого заслуживать. Если в конце концов этого не произойдёт, мы должны принять это и двигаться вперёд. Я знаю людей в клубе и доверяю им. Посмотрим, что решит суд», — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.