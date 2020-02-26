Гвардиола уверен, что «Манчестер Сити» сможет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что решение УЕФА об отстранении клуба из еврокубков будет отменено.
Ранее УЕФА отстранил «горожан» от участия в еврокубках на два года в связи с нарушением финансового фэйр-плей и махинациями, совершёнными в период с 2012 по 2016 год.
«Мы долгое время находились под подозрением. Сейчас у нас есть право подать апелляцию. Я доверяю людям в клубе, они называют мне причины происходящего, показали аргументы и доказательства.
Мы настроены оптимистично относительно нашего участия в Лиге чемпионов на следующий сезон, если будем этого заслуживать. Если в конце концов этого не произойдёт, мы должны принять это и двигаться вперёд. Я знаю людей в клубе и доверяю им. Посмотрим, что решит суд», — приводит слова Гвардиолы Evening Standard.
- 26 февраля 2020
-
11:24
-
11:02
-
10:21
-
10:17
-
09:58
-
09:54
-
09:34
-
09:33
-
09:18
-
08:30
-
07:03
-
04:34
-
04:17
-
03:02
-
02:31
-
02:16
-
01:52
-
01:40
-
01:22
-
00:55
-
00:52
-
00:39
-
00:29
-
00:14
- 25 февраля 2020
-
23:54
-
23:53
-
23:41
-
23:37
-
23:14
-
23:10
-
22:56
-
22:40
-
22:36
-
22:06
-
22:03