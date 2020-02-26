Пике сообщил, что сможет сыграть с «Реалом», несмотря на повреждение

Защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил степень тяжести травмы лодыжки, которую он получил в концовке первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).
Как сообщает Sport.es, выходя со стадиона, футболист заявил журналистам, что чувствует себя хорошо и считает, что сможет помочь своей команде в предстоящей встрече с мадридским «Реалом» в 26-м туре испанской Примеры.
Матч «Реал» – «Барселона» пройдёт 1 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало – в 23:00 мск. В настоящее время сине-гранатовые, набрав 55 очков, лидируют в турнирной таблице первенства. «Сливочные» (53) – на втором месте.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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