Пике сообщил, что сможет сыграть с «Реалом», несмотря на повреждение

Защитник «Барселоны» Жерар Пике оценил степень тяжести травмы лодыжки, которую он получил в концовке первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).



Как сообщает Sport.es, выходя со стадиона, футболист заявил журналистам, что чувствует себя хорошо и считает, что сможет помочь своей команде в предстоящей встрече с мадридским «Реалом» в 26-м туре испанской Примеры.



Матч «Реал» – «Барселона» пройдёт 1 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало – в 23:00 мск. В настоящее время сине-гранатовые, набрав 55 очков, лидируют в турнирной таблице первенства. «Сливочные» (53) – на втором месте.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Наполи» пройдёт 18 марта на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Матч «Наполи» — «Барселона» — пока самый скучный в плей-офф. Объясняем почему Быстрый разбор игры. Как менялась роль Месси, и почему обе команды не обостряли.