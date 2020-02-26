Футболисты «Кардиффа» устроили стычку после поражения
Между футболистами «Кардифф Сити» произошёл конфликт после матча 35-го тура Чемпионшипа с «Ноттингем Форест» (0:1).
После финального свистка полузащитник Леандро Бакуна сказал что-то защитнику Каллуму Патерсону. Тот резко развернулся и, подойдя к партнёру, столкнулся с ним лбами. После этого хавбек дважды оттолкнул одноклубника, коснувшись его лица и шеи. Развитие конфликта предотвратили другие футболисты «Кардиффа».
«Кардифф», набрав 50 очков в 35 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В свою очередь «Ноттингем Форест» (59) находится в зоне плей-офф, располагаясь на третьей строчке и уступая лишь «Вест Бромвич Альбион» (69) и «Лидс Юнайтед» (62).
Турнирная таблица Чемпионшипа сезона-2019/2020
Защитник «Кардиффа» показал голову после столкновения с партнёром и пошутил над ним
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