Защитник «Кардиффа» показал голову после столкновения с партнёром и пошутил над ним
Защитник «Кардифф Сити» Джо Беннетт в своём «твиттере» опубликовал фото, сделанное после столкновения с партнёром по команде – нападающим Дэвидом Хойлеттом.
На снимке у футболиста перемотана голова, а также сильно повреждён глаз. Фото Беннетт сопроводил шуткой над одноклубником: «Дэвид, твоя голова сделана из бетона. Всё хорошо, переломов нет».
«Кардифф» после 25 туров занимает 10-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа с 37 очками в активе и отстаёт от зоны плей-офф на 2 очка. Отставание команды от второй строчки, гарантирующей повышение в классе, составляет 14 очков.
Напомним, «Кардифф» выступал в Премьер-лиге в прошлом сезоне, однако вылетел по итогам кампании, заняв 18-е место в турнирной таблице.
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