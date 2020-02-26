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Главный тренер «Олимпиакоса» верит в победу над «Арсеналом»

Главный тренер «Олимпиакоса» верит в победу над «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш поделился мнением об ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

«Все в Англии стали свидетелями матчей «Олимпиакоса» с «Тоттенхэмом». Это были два равных матча. Нам было тяжело, лондонскому клубу тоже. Мы никогда не изменим свою идентичность. Это «Олимпиакос»! И мы снова покажем это в Лондоне.

Я верю в эту команду, у нас отличная атмосфера в клубе и дух. Верю, что мы можем победить «Арсенал». В прошлом матче мы играли на равных, поэтому мы можем это сделать», — приводит слова Мартинша Goal.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Олимпиакосом» состоится завтра, 27 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» и начнётся в 23:00 мск.

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