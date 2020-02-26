У чемпионата России появилось новое название — Тинькофф Российская Премьер-Лига
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин объявил о смене названия лиги в связи с заключением контракта с её новым спонсором – «Тинькофф банком». Новое название – Тинькофф Российская Премьер-Лига.
«У чемпионата новое название. Новое название искажать нельзя, оно должно использоваться в СМИ», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
После 19 туров в турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 45 очков. Второе место занимает «Краснодар», отстающий от сине-бело-голубых на 10 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (34), которому по дополнительным показателям уступают ЦСКА и «Локомотив».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
«Работа РПЛ начинает приносить доходы». Прядкин — о партнёрстве с «Тинькофф»
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