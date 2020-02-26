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Неймар отказывался тренироваться с «ПСЖ» после непопадания в состав на матч Кубка Франции

Неймар отказывался тренироваться с «ПСЖ» после непопадания в состав на матч Кубка Франции
Футбол / Франция 0

Форвард «ПСЖ» Неймар отказывался выходить на тренировку 13 февраля, утверждает L’Equipe. По данным источника, бразилец нарушил дисциплину после того, как 12 февраля он не был включён в состав команды на матч 1/4 финала Кубка Франции с «Дижоном». Эта встреча завершилась победой парижан со счётом 6:1.

Предполагалось, что на следующий день после матча Неймар будет тренироваться с другими футболистами, пропустившими встречу с «Дижоном». Но бразилец отказался от работы на тренировке.

Так, Неймар сообщил главному тренеру парижан Томасу Тухелю, что ему необходим отдых. При этом бразилец пропустил четыре матча подряд после очередной травмы.

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:2) Неймар раскритиковал тренерский штаб парижан, заявив, что был готов выходить на поле и в предыдущих матчах, но его не включали в состав. По мнению бразильца, в матче с «Боруссией» ему не хватило игрового тонуса.

Неймар раскритиковал «ПСЖ» после поражения в матче с «Боруссией»
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