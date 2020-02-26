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«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
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Давид Сильва рассказал, кого из игроков «Реала» хотел бы видеть в «Манчестер Сити»

Давид Сильва рассказал, кого из игроков «Реала» хотел бы видеть в «Манчестер Сити»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» рассказал, кого из состава соперника взял бы в свой клуб. По словам Сильвы, «Манчестер Сити» помог бы капитан мадридцев Серхио Рамос.

«Кого я бы взял в «Манчестер Сити» из состава «Реала»? Вы знаете, я бы не хотел отвечать, ведь в «Реале» много отличных игроков. В Мадриде играют многие футболисты, с которыми я выступаю за сборную Испании. Но если уж надо выбирать, то я бы назвал Серхио Рамоса, я знаю его очень давно. Это отличный человек, юморной, настоящий лидер, он бы помог «Манчестер Сити», — сказал Сильва на пресс-конференции.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 26 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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