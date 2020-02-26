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Сульшер: в лице Бруну Фернандеша «Манчестер Юнайтед» получил «икс-фактор»

Сульшер: в лице Бруну Фернандеша «Манчестер Юнайтед» получил «икс-фактор»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о новичке команды Бруну Фернандеше. В матче 27-го тура АПЛ с «Уотфордом» (3:0) португалец забил дебютный гол в Англии.

«Нам кажется, что в лице Бруну мы получили такой «икс-фактор». Фернандеш в своей голове рисует картину на несколько секунд быстрее, чем многие другие игроки. Одно из его преимуществ заключается в том, что он знает, что хочет сделать. Он может поменять решение в доли секунды», — цитирует Сульшера ESPN.

Фернандеш перешёл в клуб из Манчестера во время зимнего трансферного окна из «Спортинга». По информации СМИ, трансфер португальца обошёлся «красным дьяволам» в € 55 млн. Ещё € 25 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат. «Манчестер Юнайтед» с 38 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Бруну Фернандеш забил дебютный гол в АПЛ
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