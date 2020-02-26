Тренер клуба MLS «Миннесота Юнайтед»: Месси и Роналду могут перейти в команду Бекхэма

Главный тренер клуба MLS «Миннесота Юнайтед» Адриан Хит выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду могут продолжить карьеру в клубе «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.
«Переход Месси и Роналду — это что-то невероятное для футбола в США, но если у кого-то и есть все данные, чтобы воплотить эту мечту в реальность, то это „Интер Майами“ Бекхэма. Они могут перейти в этот клуб. Возможно, это не произойдёт в ближайшее время, но вижу, что Роналду идёт по стопам Златана Ибрагимовича, Уэйна Руни, Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, которые выступали в MLS. Если Роналду и Месси решат перейти в MLS, подходящими для них клубами будут „Лос-Анджелес Гэлакси“ и „Интер Майами“. К тому же отношения Бекхэма с этими футболистами могут сыграть роль в трансфере», — приводит слова Хита Goal.com.
Ранее стало известно, что мультимедийный сервис Okko приобрёл эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Major League Soccer (MLS) – профессиональной футбольной лиги, высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде. Контракт действует три года начиная с сезона-2020. Подписчики «Okko Спорт» смогут посмотреть прямые трансляции основных матчей MLS, доступных для дистрибуции на территории стран Европы.
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