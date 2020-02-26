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FA обвинила Алли в неподобающем поведении в связи с шутками о коронавирусе

FA обвинила Алли в неподобающем поведении в связи с шутками о коронавирусе
Футбол / Англия 0

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли в неподобающем поведении из-за с видео с шутками о коронавирусе, сообщает BBC.

По информации источника, игроку может грозить дисквалификация на один матч. Алли должен ответить на обвинения до 5 марта 2020 года.

Напомним, Алли снял видео в аэропорту «Хитроу» в Лондоне. Один из роликов называется «Корона чтоооооо? Пожалуйста, слушайте со звуком». В нём хавбек просто сидит с маской на лице и смотрит в камеру, при этом на заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.

В другом видео Деле снял мужчину азиатской внешности. Позже он перевёл камеру на антисептическое средство и написал: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня». Позже Алли принёс извинения.

Футбольная ассоциация Англии может наказать Алли за шутки про коронавирус
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