FA обвинила Алли в неподобающем поведении в связи с шутками о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли в неподобающем поведении из-за с видео с шутками о коронавирусе, сообщает BBC.
По информации источника, игроку может грозить дисквалификация на один матч. Алли должен ответить на обвинения до 5 марта 2020 года.
Напомним, Алли снял видео в аэропорту «Хитроу» в Лондоне. Один из роликов называется «Корона чтоооооо? Пожалуйста, слушайте со звуком». В нём хавбек просто сидит с маской на лице и смотрит в камеру, при этом на заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.
В другом видео Деле снял мужчину азиатской внешности. Позже он перевёл камеру на антисептическое средство и написал: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня». Позже Алли принёс извинения.
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