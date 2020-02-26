Спортивный директор «Ювентуса»: Роналду — лучший игрок всех времён, мы должны ценить его

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался о нападающем туринской команды Криштиану Роналду в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом».



«Роналду — лучший игрок всех времён, его присутствие в нашей команде является преимуществом. Иногда люди забывают, что у нас есть выдающийся футболист. Мы должны больше его ценить», — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» — «Ювентус» состоится сегодня, 26 февраля, на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 21 матче чемпионата Италии (все — в основном составе), забил 21 гол (семь — с пенальти) и отдал две результативные передачи.