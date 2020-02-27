Бонуччи — о поражении «Ювентуса» от «Лиона»: перед игрой почувствовал, что что-то не так
Защитник и капитан итальянского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи оценил игру своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу французской команды.
«В первом тайме мы опаздывали к каждому мячу, и я не могу объяснить причину этого. Что-то пошло не так, я ещё перед стартовым свистком почувствовал: что-то в нас не включилось. В первом тайме мы организовали для „Лиона“ слишком много свободных зон. Теперь надо упорно потрудиться, потому что в ответной игре в Турине надо играть совсем по-другому», — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между «Ювентусом» и «Лионом» состоится 17 марта на стадионе «Ювентус Стэдиум». Начало — в 23:00 мск.
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