Жена Семака: только сейчас пришло полное осознание, что я живу с легендой, гением

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» поздравила мужа с днём рождения.
«Большую часть нашей совместной жизни мне хотелось, чтобы он наконец остановился, перестал бежать, работал на нормальной работе с двумя выходными. Чтобы мы переехали за город, выращивали розы, гуляли с собаками. Чтоб чемодан, вечно стоящий у порога, однажды лёг на полку и успел покрыться слоем пыли, но только сейчас я понимаю, что предназначение моего мужа не в том, чтобы сидеть в офисе и растить огород. Только сейчас пришло полное осознание того, что я живу с легендой, гением (так по праву можно называть человека, обладающего двумя и более яркими талантами), а значит, наша жизнь не уложится в привычные рамки, пока мы не постареем.
По ночам я слышу, как он, возвращаясь, успевая пройтись по комнатам, поцеловать всех спящих детей, тихо молится у икон, а потом заводит три будильника, чтобы рано утром проснуться и снова куда-то бежать. Мы пережили разные периоды – от полного прорастания друг в друга до болезненной сепарации с кровоточащими ранами. От присвоения себе друг друга до полного разделения и чётких границ. От несогласия во всём до полного принятия. С годами многое меняется, глупые ссоры и личные амбиции растворяются в воздухе, приходит понимание истинной ценности вещей. Прекрасный отец, заботливый муж, милосердный человек, тратящий половину заработков на помощь нуждающимся. Он всегда добивался поставленных целей, шёл к мечте с раннего детства, без денег и связей, пешком по лесу. Можно ли поверить в то, что простой деревенский мальчишка, влюблённый в ЦСКА, в 18 лет станет капитаном любимой команды?
Я вижу его удаляющуюся фигуру чаще, чем сердце способно это выдержать, но научилась принимать данное обстоятельство, потому что этот человек мне не принадлежит… Так же как наши дети — не частная собственность, а свободные личности, нуждающиеся во временных проводниках. Мне просто хочется быть рядом с мужчиной, который вдохновляет становиться сильнее, глубже, добрее. Вдохновляет думать о вечности как о спасительном, чистом мире, где однажды мы будем вместе и перестанем бежать наперегонки… Пусть эта незримая, высшая цель снова сбудется… С тобой все мечты сбываются. С днём рождения, любовь всей моей жизни», — написала Анна.
- 27 февраля 2020
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