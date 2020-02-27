Семак прошёл через живой тоннель из игроков «Зенита»

Футболисты «Зенита» поздравили главного тренера Сергея Семака с днём рождения на сегодняшней тренировке. Сегодня, 27 февраля, специалисту исполняется 44 года.



В ходе занятий игроки сине-бело-голубых сделали для Семака живой тоннель, через который традиционно пропускают новичков и тех, кто празднует день рождения.



«Меня немного пощадили во время тоннеля? Думаю, да, в прошлом сезоне было аналогично. Будем работать над этим. Пока щадящий режим у меня, к сожалению», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Видео доступно в «твиттере» «Зенита».

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. После 19 туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков.