Семак прошёл через живой тоннель из игроков «Зенита»

Футболисты «Зенита» поздравили главного тренера Сергея Семака с днём рождения на сегодняшней тренировке. Сегодня, 27 февраля, специалисту исполняется 44 года.
В ходе занятий игроки сине-бело-голубых сделали для Семака живой тоннель, через который традиционно пропускают новичков и тех, кто празднует день рождения.
«Меня немного пощадили во время тоннеля? Думаю, да, в прошлом сезоне было аналогично. Будем работать над этим. Пока щадящий режим у меня, к сожалению», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Видео доступно в «твиттере» «Зенита».
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году и в первом сезоне привёл команду к победе в чемпионате России. После 19 туров нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков.
- 27 февраля 2020
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