Тер Штеген накричал на игрока, не следившего за угловым. Это насмешило фанатов «Ливерпуля»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген эмоционально отреагировал на поведение партнёра в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).
На последней добавленной к основному времени встречи минуте итальянская команда проводила атаку по левому флангу и заработала угловой. Увидев, как защитник Нелсон Семеду неспеша идёт к воротам, не обращая внимания на соперников, тер Штеген накричал на него. Португалец мгновенно опомнился и развернулся в сторону углового флажка.
Поведение тер Штегена рассмешило болельщиков «Ливерпуля», которые усмотрели в нём последствия полуфинального матча прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда красные после поражения в гостях со счётом 0:3 совершили камбэк на своём поле и пробились в финал, одержав победу со счётом 4:0. Решающий гол был забит после углового, когда защитник Трент Александер-Арнольд воспользовался невнимательностью игроков сине-гранатовых и быстро отпасовал мяч на нападающего Дивока Ориги, в одиночестве стоявшего в середине штрафной площади.
В социальных сетях стали появляться следующие комментарии фанатов мерсисайдцев:
«Тер Штеген кричит на Семеду, чтобы избежать ещё одного быстрого розыгрыша углового. У них всё ещё травма».
«Обожжённый ребёнок боится огня. Тер Штеген относится к этому серьёзно».
«Ха-ха, травма».
- 27 февраля 2020
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