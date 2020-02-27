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«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»: матч состоится 27 февраля, прямой эфир начнётся в 23:00

«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»: матч состоится 27 февраля, прямой эфир начнётся в 23:00
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 27 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» на «Чемпионате»

Обслужит матч бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком, помогать ему будут ассистенты Харлес Скап и Ян де Врис. Резервный рефери — Аллард Линдхут.

Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. На 15-й минуте Эммануэль Деннис вывел бельгийский клуб вперёд, а на 36-й минуте Антони Марсьяль сравнял счёт.

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