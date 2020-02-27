Рабьо: игроки «Ювентуса» были слишком осторожны в единоборствах в матче с «Лионом»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился мнением о результате первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». Туринский клуб потерпел поражение во Франции со счётом 0:1.
«Я не был удивлён такой игрой «Лиона», я знаю эту команду. Я знаю, что они могут играть лучше в больших матчах. На этом стадионе бывает непростая атмосфера.
Футболисты «Лиона» грамотно располагались на поле, отлично бежали. Нашим нападающим было тяжело с таким соперником. В первой половине матча мы не играли в свой футбол. Игроки «Ювентуса» действовали слишком осторожно в единоборствах, нам не хватало скорости, не хватало людей впереди. Во втором тайме мы сыграли немного лучше, но соперник после забитого мяча хорошо оборонялся большим числом игроков», — цитирует Рабьо RMC.
- 27 февраля 2020
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