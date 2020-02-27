«Ювентус» попал по воротам «Лиона» один раз. Это отскок от плеча Роналду на 84-й минуте

«Ювентус» не преуспел в атаке в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом», который прошёл во Франции и завершился победой хозяев со счётом 1:0.



Согласно статистике на сайте УЕФА, туринцы нанесли по воротам соперника девять ударов, из которых в створ пришёлся лишь один. Им стал отскок от плеча нападающего Криштиану Роналду на 84-й минуте встречи. При этом многие статистические порталы эту попытку не засчитали.



Автором единственного мяча в матче «Лион» – «Ювентус» стал полузащитник хозяев Лука Тусар. Ответная встреча команд пройдёт в Турине на стадионе «Альянц» 17 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



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