Рамос: результат матча «Реала» с «Барселоной» может стать решающим
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от матча 26-го тура Примеры с «Барселоной», который состоится 1 марта.
«Класико» — не какая-то обычная игра, хоть разыгрываются стандартные три очка. Этот матч — совершенно иной. Победа в матче с «Барселоной» приносит особые чувства. К тому же такие матчи могут хорошо повлиять на настроение в команде.
С самого начала недели уже предчувствуешь этот матч. Он вызывает огромный интерес у журналистов. Мне сложно описать, какие именно чувства испытываешь в такие моменты.
Матч будет для нас очень важен, ведь команды разделяют всего два очка, что является минимумом. Результат «класико» может стать решающим, хоть впереди ещё и много матчей», — цитирует Рамоса Marca.
Рамос: головой и сердцем я уже в «класико»
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