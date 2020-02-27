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«Вулверхэмптон» уступил «Эспаньолу» во втором матче, но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Вулверхэмптон» уступил «Эспаньолу» во втором матче, но вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Эспаньол» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Барселоне на стадионе RCDE и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Эспаньола» Хонатан Кальери, отправив мяч в ворота соперника на 16-й минуте. Спустя шесть минут счёт сравнял форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре. В начале второго тайма Кальери снова вывел испанский клуб вперёд, реализовав пенальти. На 79-й минуте отличился защитник «волков» Мэтт Доэрти. Победу хозяевам принёс Кальери, забив в добавленное время.

В первом матче, который состоялся Вулверхэмптоне 20 февраля, победу со счётом 4:0 одержали хозяева. Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы вышел «Вулверхэмптон», а «Эспаньол» покинул турнир.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
27 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Эспаньол
Барселона, Испания
Окончен
3 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
1:0 Кальери – 16'   1:1 Траоре – 22'   2:1 Кальери – 57' (пен)   2:2 Доэрти – 79'   3:2 Кальери – 90+1'
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