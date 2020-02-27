«Вулверхэмптон» уступил «Эспаньолу» во втором матче, но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Эспаньол» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Барселоне на стадионе RCDE и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Эспаньола» Хонатан Кальери, отправив мяч в ворота соперника на 16-й минуте. Спустя шесть минут счёт сравнял форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре. В начале второго тайма Кальери снова вывел испанский клуб вперёд, реализовав пенальти. На 79-й минуте отличился защитник «волков» Мэтт Доэрти. Победу хозяевам принёс Кальери, забив в добавленное время.

В первом матче, который состоялся Вулверхэмптоне 20 февраля, победу со счётом 4:0 одержали хозяева. Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы вышел «Вулверхэмптон», а «Эспаньол» покинул турнир.