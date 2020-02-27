Марсьяль выбыл с мышечной травмой
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не попал в состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге», который проходит сегодня, 27 февраля. Главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что французский форвард получил повреждение на тренировке.
«Он себя неважно чувствовал после вчерашней тренировки. У него травма. Надеюсь, всё обойдётся, но пока не знаю, надолго ли он выбыл», — сказал Марсьяль в эфире MUTV.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге».
В стартовый состав «Манчестер Юнайтед» впервые попал нигерийский форвард Одион Игало, который присоединился к «красным дьяволам» зимой на правах аренды.
Первая встреча команд, проходившая в Бельгии, завершилась со счётом 1:1.
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