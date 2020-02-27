Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Истанбул Башакшехир» разгромил «Спортинг» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Истанбул Башакшехир» разгромил «Спортинг» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В Стамбуле завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. «Истанбул Башакшехир» принимал португальский «Спортинг». Основное время завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев. Командам потребовалось дополнительное время. В овертайме турецкий клуб забил ещё один мяч.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с испанцем Матеу Лаосом. Ему ассистировали Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервным арбитром был Хосе Мунуэра Монтера.

На 31-й минуте турецкий клуб вперёд вывел Мартин Шкртел. Ещё один мяч турецкие футболисты забили на последней минуте первого тайма, отличился Даниэль Алексич. Во второй половине встречи Лусиано Вьетто отыграл один мяч. А уже в компенсированное время Эдин Вишца сравнял счёт по итогам двух встреч. В овертайме именно он и забил решающий мяч на 119-й минуте с пенальти.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
27 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Окончен
4 : 1
ДВ
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Шкртел – 31'   2:0 Алексич – 45'   2:1 Вьетто – 68'   3:1 Вишча – 90+1'   4:1 Вишча – 119' (пен)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020