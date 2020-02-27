«Истанбул Башакшехир» разгромил «Спортинг» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В Стамбуле завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. «Истанбул Башакшехир» принимал португальский «Спортинг». Основное время завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев. Командам потребовалось дополнительное время. В овертайме турецкий клуб забил ещё один мяч.
Матч обслуживала судейская бригада во главе с испанцем Матеу Лаосом. Ему ассистировали Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервным арбитром был Хосе Мунуэра Монтера.
На 31-й минуте турецкий клуб вперёд вывел Мартин Шкртел. Ещё один мяч турецкие футболисты забили на последней минуте первого тайма, отличился Даниэль Алексич. Во второй половине встречи Лусиано Вьетто отыграл один мяч. А уже в компенсированное время Эдин Вишца сравнял счёт по итогам двух встреч. В овертайме именно он и забил решающий мяч на 119-й минуте с пенальти.
- 27 февраля 2020
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