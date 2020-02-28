«Шахтёр» сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтёр» (Донецк). Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 3:3.

Первый мяч забил хавбек «Бенфики» Пицци на 9-й минуте. Спустя три минуты защитник хозяев Рубен Диаш сравнял счёт, отправив мяч в собственные ворота. До перерыва португальский клуб снова вышел вперёд — отличился Диаш.

В начале второго тайма преимущество «Бенфики» увеличил полузащитник Рафаэл Силва. Уже через две минуты гол в свой актив записал хавбек «Шахтёра» Тарас Степаненко, а в середине второй половины полузащитник «горняков» Алан Патрик забил решающий мяч.

В первой встрече, которая состоялась в Харькове 20 февраля, победу со счётом 2:1 одержала украинская команда. Таким образом, «Шахтёр» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Бенфика» покинула турнир.