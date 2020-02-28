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«Шахтёр» сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Шахтёр» сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Шахтёр» (Донецк). Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 3:3.

Первый мяч забил хавбек «Бенфики» Пицци на 9-й минуте. Спустя три минуты защитник хозяев Рубен Диаш сравнял счёт, отправив мяч в собственные ворота. До перерыва португальский клуб снова вышел вперёд — отличился Диаш.

В начале второго тайма преимущество «Бенфики» увеличил полузащитник Рафаэл Силва. Уже через две минуты гол в свой актив записал хавбек «Шахтёра» Тарас Степаненко, а в середине второй половины полузащитник «горняков» Алан Патрик забил решающий мяч.

В первой встрече, которая состоялась в Харькове 20 февраля, победу со счётом 2:1 одержала украинская команда. Таким образом, «Шахтёр» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Бенфика» покинула турнир.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
27 февраля 2020, четверг. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1:0 Пицци – 9'   1:1 Диаш – 12' (автогол)   2:1 Диаш – 36'   3:1 Силва – 47'   3:2 Степаненко – 49'   3:3 Патрик – 71'
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