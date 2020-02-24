«Шахтёр» выразил готовность выделить самолёт, чтобы забрать украинцев из Китая

Ассистент главного тренера и амбассадор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна сообщил, что в клубе готовы выделить самолёт для вывоза украинцев из Китая в связи с коронавирусом.

«Этой инициативой персонально занимается президент Украины. Я знаю, что процесс очень долгий и тяжёлый. Мы верим в то, что все будет хорошо. На сегодня самое главное – безопасность украинцев, которые находятся в другой стране. Чтобы они живые и здоровые прилетели домой.

Мы – одна страна и должны помогать друг другу. «Шахтёр» не первый раз показывает большое сердце, помогает людям, которым это нужно. Ситуация непростая. Повторюсь, президент Зеленский занимается тем, чтобы в этой ситуации всё было хорошо, а «Шахтёр» всегда будет готов помогать людям.

Между футболом и коронавирусом нет ничего общего, но самое важное – здоровье каждого украинца, который находится в Украине и за границей. Мы надеемся, что в конце концов всё будет хорошо, люди прилетят живыми и здоровыми, снова будут улыбаться и обнимут свои семьи», — приводит слова Срна официальный сайт клуба.

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