Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шахтёр» выразил готовность выделить самолёт, чтобы забрать украинцев из Китая

«Шахтёр» выразил готовность выделить самолёт, чтобы забрать украинцев из Китая
Футбол / Прочие турниры 0

Ассистент главного тренера и амбассадор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна сообщил, что в клубе готовы выделить самолёт для вывоза украинцев из Китая в связи с коронавирусом.

«Этой инициативой персонально занимается президент Украины. Я знаю, что процесс очень долгий и тяжёлый. Мы верим в то, что все будет хорошо. На сегодня самое главное – безопасность украинцев, которые находятся в другой стране. Чтобы они живые и здоровые прилетели домой.

Мы – одна страна и должны помогать друг другу. «Шахтёр» не первый раз показывает большое сердце, помогает людям, которым это нужно. Ситуация непростая. Повторюсь, президент Зеленский занимается тем, чтобы в этой ситуации всё было хорошо, а «Шахтёр» всегда будет готов помогать людям.

Между футболом и коронавирусом нет ничего общего, но самое важное – здоровье каждого украинца, который находится в Украине и за границей. Мы надеемся, что в конце концов всё будет хорошо, люди прилетят живыми и здоровыми, снова будут улыбаться и обнимут свои семьи», — приводит слова Срна официальный сайт клуба.

Защитник донецкого «Шахтёра» Бутко назвал сына Златаном
Эксперты: «Интер» — фаворит Лиги Европы после первых матчей 1/16 финала
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020