«Интер» повторно обыграл «Лудогорец» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В Милане завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. «Интер» на своём поле принимал болгарский «Лудогорец», матч проходил без зрителей из-за угрозы коронавируса. Футболисты «Лудогорца» прибыли на стадион в масках и перчатках.

На 26-й минуте Каули с передачи Сисиньо вывел «Лудогорец» вперёд. Но ещё в первом тайме хозяева забили дважды. На 31-й минуте Кристиано Бираги сравнял счёт, а в компенсированное время Ромелу Лукаку забил второй мяч.

Больше отыграться «Лудогорцу» так и не удалось. Первый матч этих команд закончился победой итальянского клуба со счётом 2:0, поэтому «Интер» квалифицировался в следующую стадию турнира.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы будет проходить сегодня, 28 февраля.