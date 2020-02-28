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«Интер» повторно обыграл «Лудогорец» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Интер» повторно обыграл «Лудогорец» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В Милане завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. «Интер» на своём поле принимал болгарский «Лудогорец», матч проходил без зрителей из-за угрозы коронавируса. Футболисты «Лудогорца» прибыли на стадион в масках и перчатках.

На 26-й минуте Каули с передачи Сисиньо вывел «Лудогорец» вперёд. Но ещё в первом тайме хозяева забили дважды. На 31-й минуте Кристиано Бираги сравнял счёт, а в компенсированное время Ромелу Лукаку забил второй мяч.

Больше отыграться «Лудогорцу» так и не удалось. Первый матч этих команд закончился победой итальянского клуба со счётом 2:0, поэтому «Интер» квалифицировался в следующую стадию турнира.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы будет проходить сегодня, 28 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
27 февраля 2020, четверг. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Каули – 26'   1:1 Бираги – 31'   2:1 Лукаку – 45+4'
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