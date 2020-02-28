Гол Н’Дойе помог «Копенгагену» победить «Селтик» и выйти в 1/8 финала Лиги Европы

В Глазго завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. «Селтик» на стадионе «Селтик Парк» принимал «Копенгаген». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1, которая вывела их в следующий раунд турнира. В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 51-й минуте Майкл Сантос вывел клуб из Дании вперёд. Хозяева сумели отыграться на 83-й минуте после того, как Одсонн Эдуард реализовал пенальти. Но в концовке гости забили дважды. На 85-й минуте Пеп Бьель вновь превратил «Селтик» в догоняющего, а на 88-й минуте бывший форвард «Локомотива» Даме Н’Дойе установил окончательный счёт.

Сетка плей-офф Лиги Европы.