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Гол Н’Дойе помог «Копенгагену» победить «Селтик» и выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Гол Н’Дойе помог «Копенгагену» победить «Селтик» и выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В Глазго завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. «Селтик» на стадионе «Селтик Парк» принимал «Копенгаген». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:1, которая вывела их в следующий раунд турнира. В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 51-й минуте Майкл Сантос вывел клуб из Дании вперёд. Хозяева сумели отыграться на 83-й минуте после того, как Одсонн Эдуард реализовал пенальти. Но в концовке гости забили дважды. На 85-й минуте Пеп Бьель вновь превратил «Селтик» в догоняющего, а на 88-й минуте бывший форвард «Локомотива» Даме Н’Дойе установил окончательный счёт.

Сетка плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
27 февраля 2020, четверг. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 3
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Сантос – 51'   1:1 Эдуард – 83' (пен)   1:2 Бьель – 85'   1:3 Н'Дойе – 88'
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