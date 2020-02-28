Ни один клуб из Португалии не вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Все 4 клуба, представляющие Португалию, не смогли преодолеть стадию 1/16 финала Лиги Европы.

В двухматчевом противостоянии «Порту» уступил «Байеру» с общим счётом 2:5. «Спортинг» в первом матче, который проходил в Португалии на стадионе «Жозе Алваладе», обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счётом 3:1, однако в ответной встрече в Турции уступил в дополнительное время (4:1) и покинул турнир (4:5 общ.). «Бенфика», сыграв вничью 3:3 с «Шахтёром» в ответной встрече, не смогла выйти в 1/8 финала Лиги Европы, уступив в первом матче – 1:2 (4:5 общ.). «Брага» уступила в обоих матчах шотландскому «Рейнджерс» (2:3 и 0:1) под руководством Стивена Джеррарда с общим счётом 2:4.

В 1/8 финала Лиги Европы сумели пробиться «Рейнджерс», «Вулверхэмптон», «Истанбул Башакшехир», «Хетафе», «Байер», «Копенгаген», «Базель», «Севилья», «ЛАСК», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Шахтёр», «Вольсфбург», «Рома» и «Олимпиакос».

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), которая должна была состояться сегодня, 27 февраля, была перенесена из-за штормового предупреждения.



Жеребьёвка стадии 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля в Ньоне (Швейцария). Начало – 15:00 мск.